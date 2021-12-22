В Украине подорожала морковь: стоит уже вдвое дороже, чем год назад

На текущей неделе в Украине выросли цены на морковь. Фермеры продают качественную морковь по 6-8 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам ключевых игроков рынка, рост цен на морковь обусловлен активизацией торгово-закупочной деятельности, поскольку оптовые компании и розничные сети приступили к формированию запасов на период новогодних праздников.

Сегодня фермеры в основных производственных регионах отгружают качественную морковь по 6-8 грн/кг ($0,22-0,29/кг), а это в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что большинство хозяйств приостановили продажи данного корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем моркови на хранение.

К реализации они предлагают только излишки, в результате чего предложение на рынке несколько сократилось, что, в свою очередь, также способствовало росту отпускных цен в данном сегменте.

Отметим, что на данный момент цена на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем год назад.

Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением.

По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению отпускных цен.

Отметим, за последний месяц цены на яйца в Украине выросли на 11% и по состоянию на конец декабря 2021 года составляют около 40 гривен за десяток.

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