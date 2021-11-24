В Украине резко подорожала свекла — это привело к появлению импорта из Польши

Украинские фермеры стали быстро повышать цены на столовую свеклу, в результате в страну начали ввозить партии этого продукта из соседней Польши, сообщает EastFruit.

Ежедневный мониторинг показывает, что за неделю цены на столовую свеклу выросли в среднем в полтора раза, и теперь украинские фермеры отгружают корнеплод не дешевле 9-12 грн/кг.

Участники рынка объясняют стремительный рост цен ограниченным предложением этой продукции на рынке, так как многие фермеры заложили свеклу с перспективой продать ее по максимальной цене весной, поэтому пока не открывают овощехранилища.

На сложившуюся ситуацию сразу отреагировали трейдеры и начали поставки в Украину польской свеклы. Пока она ввозится в небольших объемах, а отпускные цены на импортную свеклу озвучиваются в пределах 8,00-8,50 грн/кг.

Импортная свекла конкурирует с украинской по цене и качеству, поэтому надежды на резкий рост цен весной могут оправдаться.

В конце ноября 2021 года столовая свекла в украинских хозяйствах стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в такой же период 2020 года. Если же украинские фермеры будут и далее воздерживаться от продаж свеклы, то большинство ключевых игроков этого рынка не исключает, что импорт корнеплода из Польши может еще больше вырасти уже в ближайшие дни.

Напомним, на некоторых рынках столицы осенью 2021 года цены на овощи и фрукты бьют рекорды. Учитывая, что сезон уже закончился, рост цен на них вполне обоснован. Однако при этом стоимость таких продуктов в супермаркетах значительно ниже, чем на рынках.

Во второй половине 2021 года в мире резко выросли и цены на сливочное масло. Такая тенденция связана с ростом стоимости сырья из-за рекордных цен на газ, которые за последние два месяца наблюдались в мире. Также рост цен вызван высоким спросом на сырье со стороны трейдеров. Однако в Украине стоимость конечного продукта растет медленнее, чем на других рынках.