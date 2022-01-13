В Украине запускают инспекторов по органическому производству агропродукции: все кандидаты сдали экзамены

Все кандидаты, претендующие на должности инспекторов по органическому производству, успешно сдали экзамен по знанию законодательства. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Квалификационный экзамен сдавали 22 кандидата, которым был предоставлен тест для проверки теоретических знаний общих требований законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции и тесты для проверки специальных знаний в отраслях органического производства, указанных в их заявлениях.

Как отметил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, всем им теперь выдадут свидетельства инспектора по органическому производству и/или обращению органической продукции с указанием соответствующей отрасли или отраслей.

В частности, в Украине появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству, аквакультуре, производству органических морских водорослей, производству органических пищевых продуктов (в том числе органического виноделия) и органических кормов, заготовке органических объектов растительного мира.

"В свою очередь это позволит органам сертификации начать процедуру аккредитации в Национальном агентстве по аккредитации и будет способствовать развитию украинского органического сектора", — добавляют в ведомстве.

Отметим, что ранее Delo.ua писало, что в Украине все больше растет количество органических ферм и производство органической продукции, и выясняло, растет ли при этом спрос украинцев на такие продукты.