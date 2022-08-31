В Україні дорожчає огірок

Українські тепличні комбінати цього тижня підвищили відпускні ціни на огірок. На даний момент тепличний огірок великим оптом вже надходить у продаж по 18-30 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами галузевих експертів, подорожчанню цієї продукції на українському ринку сприяють одразу кілька факторів. Насамперед зростанню відпускних цін сприяє скорочення пропозиції огірка на ринку.

При цьому попит у даному сегменті досить високий, причому дана продукція користується попитом не тільки на свіжому ринку, а й переробними підприємствами.

За даними щоденного моніторингу проекту, на даний момент тепличний огірок великим оптом вже надходить у продаж по 18-30 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами галузевих експертів, підвищувати ціни на огірок українським господарствам вдається насамперед за рахунок дуже обмеженої пропозиції. Вибірки ґрунтового огірка досить малооб'ємні через спеку. У той же час постачання тепличної продукції також невеликі, оскільки до реалізації огірка другого обороту поки що приступили поодинокі комбінати.

Таким чином, на даний момент тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому вдвічі дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період.

Більше того, гравці ринку впевнені у подальшому подорожчанні з огляду на підвищений попит оптових компаній та роздрібних мереж на цю продукцію. При цьому компенсувати нестачу місцевої продукції за рахунок імпортного огірка поки що не вдається.

Зазначимо, що недолік пропозиції якісної цибулі провокує зростання цін на українському ринку. Вже зараз цей овоч в Україні коштує в середньому у 4,6 рази вище, ніж торік.

А білокачанна капуста вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.