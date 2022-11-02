В Україні падають ціни на капусту

Українські виробники капусти станом на 2 листопада опустили ціни на свою продукцію до 6-8 грн/кг, що в середньому на 17% нижче за тиждень раніше. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Експерти пояснюють, що ціни впали через різке збільшення пропозиції та незадовільну якість капусти, що надходить на ринок. Через економію ЗЗР та добрив, а також у зв'язку з несприятливими погодними умовами у вересні-жовтні масово поширювалися захворювання капусти. Тому часто продукт просто неможливо продати за високими цінами.

Незважаючи на падіння за останні два тижні, ціни на білокачанну капусту в Україні на 40% вищі, ніж за аналогічний період 2021 року.

Більше того, експерти прогнозують недостатню пропозицію капусти на українському ринку в другій половині поточного маркетингового сезону. Якщо прогнози справдяться, то споживачів очікує зростання цін на капусту.

Також цього року на українському ринку буде обмежена пропозиція томатів. У довоєнний час 29% усіх томатів із відкритого ґрунту вирощувалися у Херсонській області, а 19% – у Миколаївській. Інші виробництва поступово розміщувалися територією України. Ці фактори не дозволять ціні бути низькими.

В той же час на українському ринку зафіксовано чергове зниження цін на картоплю. Сьогодні оптові партії картоплі з місцевих господарств пропонуються в діапазоні 3,5-6,0 грн/кг. Але учасники ринку виключають подальше зниження цін на картоплю, оскільки вести реалізацію продукції за нижчими цінами буде економічно недоцільним.

Джерело фото: ua.depositphotos.com