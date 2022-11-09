В Україні почала дорожчати картопля: які ціни

Після тритижневого здешевлення відпускні ціни на картоплю в Україні почали зростати. Фермери продають її оптом за 5-9 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Головною причиною зростання цін на картоплю експерти проекту називають збільшення попиту на цю продукцію та загальне скорочення у господарствах запасів картоплі, непридатної для тривалого зберігання.

Аналітики зазначають, що останні кілька тижнів закупівельна активність оптових компаній і роздрібних мереж залишалася досить низькою, внаслідок чого відпускні ціни на картоплю знижувалися.

Так, на сьогоднішній день ціни на якісну картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому більшість великих виробників продовжують стримувати продажі картоплі, що у свою чергу тільки підстьобує зростання цін у даному сегменті.

За словами, самих фермерів цього сезону дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не придатна до закладки на тривале зберігання.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день картопля в Україні вже в середньому в 1,5 раза дорожча, ніж за аналогічний період минулого року.

Також виробники повідомляли про те, що зростання цін з початку тижня не спричинило погіршення темпів збуту, і в результаті, за їхніми припущеннями, надалі ціни в даному сегменті можуть знову зрости.

Зазначимо, фермери опустили ціни на капусту до 6-8 грн/кг. Але незважаючи на здешевлення, ціни на білокачанну капусту в Україні на 40% вищі, ніж за аналогічний період 2021 року.