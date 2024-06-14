В Україні почали гарантувати інвестиційні кредити для фермерів

Агровиробник з Херсонщини отримав для розвитку свого бізнесу 1 млн грн кредиту в Укргазбанку. Це перший інвестиційний кредит, який прогарантував Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Сума гарантії становить 500 тисяч гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що отриманий кредит дозволить агровиробнику придбати обладнання для покращення виробничих процесів, зокрема оприскувач та машину для пакування зерна.

В МінАПК нагадують, що на сьогодні Фонд співпрацює з Укргазбанком, Ощадбанком та Прокредит банком. Ці установи уже видали перші кредити агровиробникам на обігові кошти.

Фонд гарантує перед українськими банками покриття до 50% зобов’язань по кредиту.

Щоб отримати доступ до гарантій Фонду, фермер має бути зареєстрованим в Державному аграрному реєстрі.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є небанківською фінансовою установою, засновником якого є Кабінет Міністрів України.

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який надаватиме гарантії під кредити малим фермерам.

За його підтримки аграріям з земельним банком до 500 га буде легше отримати фінансування під розвиток.

Цільове призначення кредиту:

придбання земельних ділянок (якщо кредит надається з метою придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, фонд надає гарантії лише за умови передавання таких земельних ділянок у заставу банку);

інвестиційні потреби (придбання або ремонт основних засобів, у тому числі сільськогосподарської техніки та комерційних приміщень, зокрема для дотримання сучасних екологічних норм та покращення умов та безпеки праці);

поповнення обігових коштів.

Строк кредитування:

до 3 років на поповнення обігових коштів;

до 7 років для інвестиційних кредитів;

до 10 років для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

обсяг портфельної гарантії – до 50% суми основного зобов'язання за кредитом.

При цьому, часткове гарантування Фонду розповсюджується в т.ч. на кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Детальніше про новий фінансовий механізм читайте в матеріалі Delo.ua.