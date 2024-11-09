В Україні почали знижуватися ціни на картоплю: скільки коштує овоч

В Україні почали знижуватися ціни на картоплю, оскільки виробники зіткнулися з проблемою реалізації обсягів цього овоча. Українські фермери розпочали знижувати ціни на картоплю через необхідність реалізувати продукцію до настання морозів.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Станом на середину тижня в основних регіонах виробництва фермери готові продавати якісну картоплю за ціною від 18 до 28 грн за кг ($0,43-0,68/кг), що на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Проте оптові компанії, які раніше закупили великі обсяги імпортної картоплі за високою ціною, наразі змушені продавати її зазнаючи збитків. Водночас фермери, які мають якісну картоплю, утримуються від негайного продажу, сподіваючись на поліпшення цінової ситуації.

Варто зазначити, що, незважаючи на теперішнє зниження цін, вартість картоплі на українському ринку все ще залишається у 2,3 раза вищою, ніж у цей період минулого року.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшими виробниками картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії) та агрокомпанія "Аделаїда" Сергія Рибалка.

Перша вирощує цей овоч на приблизно 2000 гектарів, друга - на 500 гектарах.

Основні регіони вирощування картоплі включають Вінницьку, Житомирську, Львівську та Київську області.

Ціни на інші овочі борщового набору

Ціни на капусту на українському ринку наразі коливаються в межах 15-23 грн за кг.

Холодна погода, що встановилася на більшій частині території України, спричинила різке зниження обсягів пропозиції тепличних огірків, що призвело до стрімкого зростання цін у цьому сегменті ринку.

А от ціни на цибулю в Україні почали поступово знижуватися через збільшення пропозиції на ринку. Фермери намагаються розпродати непридатну для тривалого зберігання продукцію і пропонують до продажу цибулю оптовими партіями по 8-14 грн/кг.