В Україні стали менше виробляти молока: закупівельні ціни йдуть вгору

На початку липня в Україні відбувся перегляд закупівельних цін на молоко в сторону збільшення через певну нестачу сировини на внутрішньому ринку та зростання попиту з боку молокопереробних підприємств.

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Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Які ціни на молоко?

Зазначається, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 1 липня склала 13,84 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 13,20 до 14,30 грн/кг без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 20 коп., а нижня межа не змінилася за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 13,84 грн/кг без ПДВ (+15 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 13,20 до 14,30 грн/кг без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу першої половини червня, нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа виросла на 20 коп.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,04 грн/кг без ПДВ, що на 9 коп. більше ніж місяць тому. Мінімальна ціна в господарствах склала 12,65 грн/кг і не змінилася за останній місяць. Максимальна ціна склала 13,35 грн/кг і виросла на 15 коп.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 13,57 грн/кг без ПДВ, що на 13 коп. більше ніж місяць тому.

Дефіцит сировини

Кухалейшвілі зауважує, що з кінця червня попит на молоко-сировину в України почав переважати існуючу пропозицію, а молокопереробні підприємства почали стикатися з певною нестачею молока-сировини.

"Це призвело до точкового підвищення цін на молоко-сировину на початку липня. Підвищення цін на паливо ще не встигло вплинути на зміни ціни молока на заводі. Однак, дефіцит молока-сировини вплинув на зростання середньої ціни на 55 коп. на спотовому ринку порівняно до червня", - підкреслює експерт.

Він прогнозує, що в перспективі, закупівельні ціни можуть продовжити йти вгору якщо пропозиція молока-сировини на внутрішньому ринку буде скорочуватися.

Спека впливає на скорочення продуктивності у корів

За словами Кухалейшвілі, у липні в Україні прогнозується спека, яка зазвичай впливає на скорочення продуктивності у корів в присадибному секторі.

Активізація російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України є викликом для господарств, які залежні від електроенергії і використовують автоматизоване доїльне обладнання для виробництва молока в великих обсягах.

За попередніми оцінками АВМ, в Україні очікується скорочення виробництва молока-сировини на 2% в 2024 році.

Україна розробляє нові механізми підтримки для молочної галузі

Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Ключова мета держави - створення умов, які б дозволили національним виробникам працювати на рівних з європейськими компаніями, які отримують значну підтримку від своїх урядів та ЄС.

"Лише один з багатьох необхідних кроків - збільшення з 30 квітня до 150 млн гривень максимальної суми підтримки виробників молока у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%". Для кредитів на інвестиційні цілі (а це і про будівництво корівників та закупівлю тварин) передбачена пільгова ставка - 5 чи 7%, залежно від типу підприємства. А збільшення суми можливого кредиту - це вже про розбудову великого товарного виробництва, яке може бути економічно ефективним", - повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький.