В Україні стрімко дорожчає один із овочів борщового набору: які ціни

Ціни на столові буряки в Україні вже вищі за минулорічні і продовжують зростати. На сьогоднішній день фермери реалізують цей овоч по 12-16 грн/кг , що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що з початку поточного тижня українські фермери почали активно підвищувати відпускні ціни на буряки.

"Це пояснюється досить активним попитом і нижчим у порівнянні з минулим роком урожаєм буряків цього сезону в більшості господарств країни", - зауважують аналітики.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, багато українських фермерів на даний момент фактично призупинили продаж буряків в очікуванні подальшого зростання цін. При цьому більшість із виробників планують розпочати реалізацію цієї продукції не раніше початку лютого.

На сьогоднішній день ціни на буряки на ринку України вже зросли до 12-16 грн/кг , що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Основною причиною такого помітного подорожчання є суттєве скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку. Більшість українських господарств не мають у розпорядженні обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах на даний момент вже виснажені. При цьому торговельна активність у даному сегменті досить висока, що також спонукає цінове зростання", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що внаслідок подорожчання сьогодні ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 74% вищі, ніж за аналогічний торішній період.

Зауважимо, за перший тиждень 2024 року картопля в Україні подорожчала на 11%. Наразі українські виробники пропонують картоплю оптом за ціною 15-20 грн/кг. У супермаркетах ціна на овоч тримається у межах 25-32 грн.

На тлі цінових рекордів з 4 січня 2024 року в Україну почали надходити великі партії картоплі з Польщі, а також з Литви та Латвії, які вимірюються сотнями тонн.

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