- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
В Україні вже зібрали перший мільйон тонн цукрових буряків
Аграрії продовжують збирати врожай та вже намолотили 26,1 млн тонн зерна. Цукрових буряків викопано на 12 % посівних площ та вже зібрано 1 млн тонн солодких коренів.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Станом на кінець вересня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 млн 814 тис га (61%) при врожайності 38,3 ц/га, намолочено 26,1 млн тонн зерна в т.ч.:
- пшениці обмолочено 4,7 млн га (99%), при врожайності 41,0 ц/га намолочено 19,2 млн тонн;
- ячменю – 1,6 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,5 млн тонн;
- гороху – 109,4 тис. га (98%), при врожайності 22,9 ц/га намолочено 250,7 тис. тонн;
- кукурудзи на зерно – 39,4 тис. га (0,9%), при врожайності 38,7 ц/га намолочено 152,8 тис. тонн;
- гречки – 52,5 тис. га (45%), при врожайності 14,6 ц/га намолочено 76,7 тис. тонн;
- проса – 32,8 тис. га (73%), при врожайності 22,5 ц/га намолочено 73,7 тис. тонн.
Продовжується збір соняшника та сої. Соняшник аграрії зібрали на площі 943 тис. га (20%), намолотили 1 млн 565 тис. тонн насіння при врожайності 16,6 ц/га. Збирання сої проведено на площі 153 тис. га (10%), намолочено 375 тис. тонн при врожайності 24,5 ц/га.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цукрових буряків викопано на площі 21,3 тис. га (12%), накопано 1 млн тонн солодких коренів при врожайності 484 ц/га.
Збір ріпаку завершено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,8 ц/га.
Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.