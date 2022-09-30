В Україні вже зібрали перший мільйон тонн цукрових буряків

Аграрії продовжують збирати врожай та вже намолотили 26,1 млн тонн зерна. Цукрових буряків викопано на 12 % посівних площ та вже зібрано 1 млн тонн солодких коренів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Станом на кінець вересня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 млн 814 тис га (61%) при врожайності 38,3 ц/га, намолочено 26,1 млн тонн зерна в т.ч.:

пшениці обмолочено 4,7 млн га (99%), при врожайності 41,0 ц/га намолочено 19,2 млн тонн;

ячменю – 1,6 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – 109,4 тис. га (98%), при врожайності 22,9 ц/га намолочено 250,7 тис. тонн;

кукурудзи на зерно – 39,4 тис. га (0,9%), при врожайності 38,7 ц/га намолочено 152,8 тис. тонн;

гречки – 52,5 тис. га (45%), при врожайності 14,6 ц/га намолочено 76,7 тис. тонн;

проса – 32,8 тис. га (73%), при врожайності 22,5 ц/га намолочено 73,7 тис. тонн.

Продовжується збір соняшника та сої. Соняшник аграрії зібрали на площі 943 тис. га (20%), намолотили 1 млн 565 тис. тонн насіння при врожайності 16,6 ц/га. Збирання сої проведено на площі 153 тис. га (10%), намолочено 375 тис. тонн при врожайності 24,5 ц/га.

Цукрових буряків викопано на площі 21,3 тис. га (12%), накопано 1 млн тонн солодких коренів при врожайності 484 ц/га.

Збір ріпаку завершено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,8 ц/га.

Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.