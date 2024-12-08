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В Україні зростає закупівельна ціна сирого молока
У листопаді 2024 року на ринку сирого молока в Україні спостерігається стабільне зростання закупівельних цін, що дає певну підтримку виробникам молока.
Про це пише Інфагро.
Сільгосппідприємства постачали сировину за ціною від 18,0 до 20,3 грн/кг без ПДВ, тоді як для господарств населення середня вартість становила від 10,5 до 14,5 грн/кг.
Разом із ціновим зростанням відзначається й підвищення операційної маржі виробників. У листопаді середній рівень маржі досяг 40%, незважаючи на негативний вплив подорожчання кормів у новому сезоні годівлі.
Згідно з даними, за десять місяців 2024 року загальний обсяг виробництва молока всіма категоріями виробників склав 6,2 млн тонн, що на 2,9% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Водночас сільгосппідприємства змогли наростити виробництво до 2,5 млн тонн (+5,1% порівняно з минулим роком).
Зазначається, що поголів’я корів станом на 1 листопада 2024 року скоротилося до 1,23 млн голів (-6,6% до минулорічного рівня). На молочнотоварних фермах утримується 380 тис. корів, що на 1,5% менше, ніж роком раніше.
Додамо, у листопаді продовжувалося зростання закупівельних цін на молоко на тлі дефіциту молока-сировини в Україні та попиту з боку молокопереробних підприємств.
Нагадаємо, що в Україні впровадили нові вимоги до якості молока та молокопродуктів. Наказ Мінагрополітики від 11.07.2024 р. № 2033 запроваджує вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці.