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В Україні зростають ціни на яблука
Ключові гравці ринку впевнені, що цього сезону не варто очікувати низьких цін на яблука.
За даними щоденного моніторингу EastFruit, на даний момент українські садівники відвантажують яблука по 8-12 грн/кг ($0,22-0,33/кг), що в середньому на 25% дорожче, ніж тижнем раніше.
При цьому, за словами самих виробників, підвищений попит мають яблука сортів "Гала" і "Голден". вартість цих фруктів становлять лише на рівні 10-14 грн/кг ($0,27-0,38/кг).
Незважаючи на подорожчання, зараз відпускні ціни на яблука в Україні фактично відповідають ціновому рівню минулого року. При цьому, ключові гравці ринку впевнені, що цього сезону не варто очікувати низьких цін на яблука.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Свою думку вони аргументують зниженням валового збору даних фруктів у країні, а також обмеженою пропозицією якісного яблука. Оскільки погодні умови у поточному сезоні не лише негативно вплинули на врожайність яблук, а й значно знизили якісні характеристики цієї продукції.
Нагадаємо, що Україні загрожує дефіцит тепличних овочів.