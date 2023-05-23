В уряді розповіли, скільки гектарів сільськогосподарських угідь вже засіяли

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, що в Україні аграрії вже засіяли понад 10 мільйонів гектарів із 13 запланованих. Це повною мірою задовольняє внутрішню потребу нашого ринку й залишає значний простір для експорту та, відповідно, підтримки економіки.

Такі обсяги повністю задовольняють внутрішню потребу українського ринку. Окрім того, значна частина продукції зможе піти на експорт, що сприятиме підтримці економіки.

Шмигаль наголосив, що триває і робота з розмінування угідь, яка визначена як один із ключових пріоритетів на цей рік. Розмінування сільськогосподарських земель дає змогу проводити там посівну кампанію. Особливо це стосується прифронтових регіонів.

Прем’єр зазначив, що в Україні створено спеціальний орган, який відповідає за розмінування. Зараз вдалося обстежити вже 110 тисяч гектарів і виявити більше 600 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Станом на 19 травня українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території вже посіяли понад 4 млн 693 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Ще 21 березня в Україні було схвалено план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної кампанії.

В Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Черкаській областях обстеження потребують близько 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.