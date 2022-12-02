Виробник ТМ "Моршинська" та "Миргородська" продовжує працювати в умовах передачі корпоративних прав АРМА

Війна суттєво впливає на фінансові показники українських компаній, проте бізнес компанії IDS Ukraine, яка є найбільшим гравцем на ринку бутильованих вод, стійкий і має резерви для продовження діяльності. Про це у інтерв’ю виданню Forbes Ukraine розповів один з акціонерів компанії Всеволод Білас.

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За його словами, скоригований показник EBITDA склав 226,8 млн грн, що утричі менше, ніж у 2021 році. Та керівництво вжило заходів для підтримання позитивного операційного прибутку, щоб забезпечити стабільну діяльність підприємств, виплати зарплат, своєчасні розрахунки з постачальниками. Водночас компанія не зупинила проект запуску нової виробничої лінії в Моршині для розливу нових продуктів.

"Хочу зазначити, що IDS Ukraine і надалі вчасно сплачує усі належні податки та збори до бюджету України. Від початку 2022 року до державного та місцевих бюджетів надійшло 504,7 млн грн. А на 30 вересня група компаній має позитивний власний капітал та позитивний робочий капітал", - зазначив Всеволод Білас.

Він підкреслив, що компанія на постійній основі надає продукцію волонтерським організаціям, а також продовжує виплачувати заробітну плату мобілізованим співробітникам, хоча держава цього не вимагає. "На гуманітарні потреби ми вже передали води на суму більше 50 млн грн. Окремо фінансово допомагаємо армії, закупаємо необхідне спорядження, повністю екіпірували своїх співробітників, що пішли служити, на суму майже 2,5 млн грн", - каже акціонер IDS Ukraine.

Компанія пережила декілька суттєвих економічних криз і змін акціонерів. "За 17 років акціонерний склад групи компаній (входять Моршинський і Миргородський заводи мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та низка інших компаній) змінювався кілька разів. Зараз безпосереднім акціонером, що володіє 100% акцій IDS Ukraine, є кіпрська компанія "Інтернешнл Дістріб’юшн Сістемз Лімітед". Право контролю над групою компаній мають діючі разом члени сім’ї Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (34% акцій), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (приблизно 10%), до яких належу і я", - розповів Всеволод Білас.

За його словами, зараз стратегією IDS Ukraine є збереження цілісного комплексу виробництва та дистрибуції, колективу, підтримка співробітників і сплата податків.