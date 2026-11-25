Створення державного або державно-приватного флоту для перевезення української агропродукції може потребувати $150-200 млн. За сприятливих умов, реалізація такого проєкту може зайняти кілька місяців.

Про це заявив Dilo міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, коментуючи ідею створення державного флоту для експорту аграрної продукції.

Державний флот для перевезення зерна: які перспективи створення в Україні

Аграрний сектор України значною мірою орієнтований на експорт, а його можливості безпосередньо залежать від морської логістики. Тому створення в тому числі державного або державно-приватного оператора флоту може бути одним із механізмів диференціації ризиків, зазначив Висоцький.

Він додав, що сама ідея підтримується владою, оскільки часткова присутність держави у стратегічних галузях може підвищити їхню стійкість у кризовий період.

"Тому це слушна ідея з урахуванням реалій останніх п'яти років і викликів, які ми маємо", - сказав міністр.

Скільки коштуватиме створення флоту: оцінка

Реалізація такої ініціативи потребуватиме часу. Водночас ідеться не обов’язково про роки: за сприятливих обставин середній горизонт впровадження може становити кілька місяців, зазначив Висоцький.

Для запуску проєкту недостатньо лише придбати судна. Потрібно також сформувати команди, укомплектувати екіпажі та налагодити організаційну роботу.

Вартість одного судна середньої тоннажності може становити $10-15 млн. Мова йде про вживані судна, нові будуть дорожчі, підкреслив міністр.

"Тому для створення флоту, який матиме відчутний вплив на обсяги перевезень аграрної продукції, може знадобитися орієнтовно $150-200 млн", - сказав Висоцький.

Ця сума є значною, однак не йдеться про мільярдні інвестиції. За словами міністра, реалізувати проєкт можна за умови залучення необхідного фінансування та наявності організаційної спроможності.

Нагадаємо, у листопаді цього року генеральний директор ТАС Агро Олег Заплетнюк заявив в інтерв'ю Mind, що Україні варто розглянути можливість створення власного державного флоту щонайменше з 10 суден. На його думку, вони могли б перевозити українську продукцію Чорним морем під супроводом військових.

Перед цим у вересні заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Андрій Кашуба повідомляв, що порти Великої Одеси наразі залишаються єдиним шляхом для вивезення більшості українського агроекспорту. Через регулярні російські обстріли інфраструктури держава шукає альтернативні маршрути та планує створити умови для купівлі суден приватним бізнесом.

Проблеми з морською логістикою: скільки Україна може втратити на агроекспорті

Проблеми з морською логістикою створюють значні ризики для українського аграрного експорту. За оцінками Нацбанку, через відсутність морського транспортування агросектор може втратити $4,6 млрд експортних надходжень у липні–грудні 2026 року. Ще майже $0,6 млрд Україна недоотримає через скорочення експорту залізної руди.

Водночас через обмеження роботи портів Великої Одеси Україна ризикує не встигнути експортувати близько 20 млн тонн зерна. Альтернативні маршрути здатні перевозити близько 24–30 млн тонн продукції на рік, тоді як очікуваний обсяг зернового експорту значно вищий.