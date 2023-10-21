Власника "Нашої ряби" підозрюють у загибелі 9 тонн осетрів: агрохолдинг заперечує свою причетність

На початку жовтня в Ладижинському водосховищі на Вінниччині відбувся мор риби. В результаті загинуло 9 тонн червонокнижних осетрів на аквафермі Ukrainian Caviar Berry. Загибель риби в Ладижині може бути повʼязана з діяльністю агрохолдингу МХП, власником якої є олігарх Юрій Косюк.

Про це пише Kurkul.com у статті "Фермер підозрює МХП у знищенні виробництва чорної ікри в Україні".

Фермер натякає на вину МХП

Ферма Ukrainian Caviar Berry до початку жовтня мала найбільше поголівʼя у Східній Європі червонокнижних риб — азовських осетрів, які давали чорну ікру. Засновник компанії Олександр Корх займається осетрами понад 10 років і пройшов зі своїми рибами нелегкий шлях — евакуацію з Маріуполя, пошук нової водойми, ворожі обстріли та викрадення риби.

Останні 6 років він розводив рибу на території Ладижинського водосховища на Вінниччині. За словами фермера, в останній тиждень вересня рівень кисню у водах водосховища різко знизився. Така ситуація стається не вперше. 2 жовтня о 17:00 рівень кисню був на рівні 2,8%, а вже о 19:00 — різко знизився до 0,7%, і до півночі вся риба загинула в конвульсіях.

"Не вдалось врятувати ані рибини. Заморено 9 т риби. По втратах це приблизно — $1,5 млн", — зазначив рибовод.

Попередніх висновків про причини мору ще немає. Дослідження зразків вже 3 тижні проводять в лабораторії при Держпродспоживслужбі.

Маючи малі надії на держустанови, Олександр Корх вирішив провести власне дослідження. Він віддав зразки риби та води до лабораторії у Києві, де можуть зробити значно ширший аналіз.

"Це зрозуміло, що хтось щось злив у воду. Це міг бути чи пташиний послід, чи пестициди, чи хімікати. Бо в такому разі дуже швидко вимирає фітопланктон, який розпадається на азотні сполуки. Ті своєю чергою забирають кисень з води та риба задихається", — пояснив власник акваферми.

За його словами, речовина, яка потрапила у воду, вбила лише осетрових, при цьому решта риб, як товстолоби чи коропи — вижили. Методом виключення, перебираючи речовини, фермер разом із науковцями прийшли до висновку, що воду отруїла каустична сода (каустик).

"Каустик тяжчий за воду й осідає на дно. Там він взаємодіє з бурими водоростями, в результаті чого утворюється сірководень. Він підіймається на поверхню води й утворює отруйну пляму з каустику та водоростей, які розкладаються. Ця пляма дійшла до нас і отруїла рибу", — припускає Олександр Корх.

Разом з науковцями він почав шукати можливе джерело такої кількості каустику. Це могло бути будь-яке переробне підприємство, яке знаходиться вище за течією від рибного господарства. Недалеко від Ukrainian Caviar Berry розташований Немирівський спиртзавод, який не працює, та водонапірна станція Вінницької птахофабрики агрохолдингу МХП.

"Це мало бути близько, щоб оця пляма з високою концентрацією швиденько стекла за течією і отруїла риб. Тому всі підозри падають на водонабірну станцію, яка качає воду для Вінницької птахофабрики", — підсумував рибовод.

Комісія розслідує загибель дев'яти тонн осетрів в Ладижині

За фактом мору прокуратура відкрила кримінальну справу і внесли її в ЄРДР.

Крім того, на Вінниччині в обласній раді створили депутатську робочу групу, яка вивчатиме питання масового мору червонокнижних осетрових на фермі у Ладижинському водосховищі. Комісія подасть звіт протягом місяця, йдеться у розпорядженні.

Також фахівці мають вивчити питання дотримання вимог природоохоронного законодавства при розміщенні водовідстійника

Фахівці державної екологічної інспекції у Вінницькій області переконують — шкідливих речовин у водоймі не знайшли, а от показники кисню вдвічі перевищували норму.

У день мору риби спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю взяли проби води для визначення вмісту забруднюючих речовин. За результатами досліджень, виявили перевищення по ХСК (хімічне споживання кисню):

Проба 1-32,0 мг/дм3 при нормі 30.0 мг/дм3

Проба 2-32,0 мг/дм3 при нормі 30.0 мг/дм3.

Показники азоту амонійного, нітрит іонів, фосфатів, сульфатів, хлорид-іонів були в межах допустимого значення.

В МХП заперечують причетність до загибелі риби на аквафермі

Своєю чергою в МХП наголошують що твердження щодо стосунку агрохолдингу до загибелі риби на аквафермі є безпідставними і не відповідають дійсності.

Там зазначають, що МХП є соціально відповідальною компанією і категорично заперечує будь-яку причетність до згаданих правопорушень.

"Надсучасні біологічні очисні споруди на Вінницькій птахофабриці (підприємство входить до групи компаній ПрАТ «МХП») здійснюють очищення стічних вод відповідно до нормативів, що встановлені Державою в Дозволі на спеціальне водокористування", - переконують в агрохолдингу.

Там додають, що саме місце випуску нормативно очищених стічних вод знаходиться значно нижче по течії відносно акваферми. Крім того, їх розділяє дамба Ладижинської ГЕС, що унеможливлює рух вверх по течії Південного Бугу.

ДОВІДКА:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Компанія МХП – вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га.

МХП, власником якого є олігарх Юрій Косюк – найбільший виробник та експортер курятини в Україні. У 1-му півріччі 2023 року його дохід зріс до 1 555 мільйонів доларів США, збільшившись на 35% порівняно з попереднім роком. В Ладижині у МХП розташований найбільший в Європі комплекс по забою птиці.