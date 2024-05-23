Врожай зернових та олійних культур в Україні буде меншим за попередні прогнози

Потенційний врожай зернових та олійних культур в Україні, за консервативним прогнозом, у цьому році очікується на рівні 73 млн тонн.

Про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, пише "Укрінформ".

"Консервативний прогноз - що врожай складе 73 млн тонн", - зауважив Качка.

Але він висловив сподівання, що врожай може бути вищим за консервативний прогноз, близький до того, який був у минулому році.

Качка нагадав, що у минулому році було зібрано 82 млн тонн зернових та олійних культур.

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 р. - 5,7 млн тонн) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої. Цієї культури передбачається виробництво 5,2 млн тонн. У 2023 році було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн, минулого року його було зібрано 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозується збір 4,1 млн тонн, торік було зібрано 4,7 млн тонн.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці і кукурудзи порівняно з попереднім роком.