З бізнесом планують обговорити продовження роботи "зернового коридору" без участі РФ - Мінагрополтики

Координаційна рада з питань логістики в сільському господарстві цього тижня обговорить з операторами ринку можливості продовження морського експорту українського продовольства після виходу Росії із "зернової угоди".

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у програмі "Укрінформ: Вечірній стрім".

За його словами, Україна готувалася заздалегідь до ймовірного зриву Росією укладених з ООН і Туреччиною домовленостей щодо "зернового коридору". Адже ще з березня російська сторона в блокувала інспекції суден та робила все, щоб роль та можливості експорту зменшувалися.

"З ринком не раз обговорювалося, що є ризики, що в якийсь момент безпекові умови надані країною-агресором будуть нікчемними або зупинені. Тоді потрібно забезпечити шлях експорту через Чорне море без участі країни-агресора", - зазначив він.

Висоцький повідомив, що вже зроблено важливі кроки для того, щоб реалізувати такий сценарій.

"У бюджеті передбачено 20 млрд гривень страхового фонду, є прийнятий порядок використання цих коштів, відбулося засідання Координаційної ради з логістики, де зазначили, що цього тижня відбудеться предметна зустріч-обговорення цього питання з усіма охочими операторами ринку", - пояснив він.

Також заступник міністра наголосив, що наразі говорити, що жодного шансу на збереження морських постачань українського продовольства немає, не можна.

Вихід РФ із зернової угоди: що буде далі?

Зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року і з тих пір кілька разів продовжувалася. 17 липня термін її дії сплив і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Ще до цього кроку РФ заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський уже після заяви Росії про вихід із угоди зазначив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, шо президент Володимир Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він зазначив, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.