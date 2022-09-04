З українських портів вийшло 12 суден із продовольством

4 вересня з морських портів України вийшло 12 суден із агропродукцією. Про це у Twitter повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

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"Відвантаження зерна в портах України продовжується під контролем Об'єднаного координаційного центру в Стамбулі. Станом на сьогодні вранці з українських портів вийшли ще 12 суден, завантажених зерном", - сказано в повідомленні.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor.



Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2022

Нагадаємо, 1 серпня по 1 вересня в рамках "зернової угоди" порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 млн. тонн агропродукції. З цього періоду з портів вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані у 18 країнах світу.