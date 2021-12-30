За огурцы на новогоднем столе украинцам придется раскошелиться

Перебои с поставками турецкого огурца на текущей неделе привели к заметному сокращению объемов данной продукции на украинском рынке и стремительному росту цен.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Также свою роль в стремительном росте цен как на местный, так и на импортный огурец сыграло приближение новогодних праздников. По словам ключевых игроков рынка, с начала недели спрос в данном сегменте просто ажиотажный.

Цена на местный тепличный огурец на данный момент составляет 60-70 грн/кг ($2,21-2,57/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом реализацию данной продукции на сегодняшний день ведут лишь единичные украинские комбинаты, и практически весь объем местного огурца отгружается в розничные сети.

Эксперты отмечают, что рост цен на данную продукцию продиктован как предновогодним ажиотажем, так и ограниченным предложением огурца.

Большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставки с внешнего рынка, в частности из Турции, достаточно нестабильные. Так, на сегодняшний день цена на импортный огурец стартует от 50 грн/кг ($1,84/кг), что в среднем на 33% дороже, чем неделей ранее.

Отметим, что на сегодняшний день цена на тепличный огурец в Украине уже фактически соответствует ценовому уровню прошлого года. При этом трейдеры не исключают, что ценовая тенденция на повышение в данном сегменте сохранится в течение всех праздников, поскольку поставки тепличного огурца из Турции не покрывают в полной мере сегодняшний спрос.

Напомним, в ноябре впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из России, страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов.