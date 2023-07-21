Жнива-2023: у Мінагрополітики повідомили, скільки тонн зерна вже намолочено з нового врожаю

Аграрії всіх областей України розпочали збір ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 21 липня вже намолочено 5 млн 882 тис. тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що збір проведено на площі 1495 тис. га при врожайності 39,4 ц/га, зокрема:

ячменю обмолочено 577,2 тис. га, (врожайність — 39,0 ц/га), намолочено 2253,3 тис. тонн;

пшениці обмолочено 831 тис. га (врожайність — 41,2 ц/га), намолочено 3420,2 тис. тонн;

гороху обмолочено 85 тис. га (врожайність — 24,6 ц/га), намолочено 208,9 тис. тонн.

"Зі збирання зернових лідирують сільгосптоваровиробники Миколаївщини — 344,8 тис. га, найбільший намолот на Одещині – 1297 тис. тонн", - йдеться у повідомленні.

Водночас аграрії Тернопільщини та Вінниччини завершили збирання гороху.

Також сільгосптоваровиробники всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 563,5 тис. га, намолочено 1390,1 тис. тонн насіння при урожайності 24,7 ц/га.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація прогнозує, що в 2023 році в Україні зберуть24,4 млн тонн пшениці в сирій вазі чи 23,5-24 млн тонн у вазі після доробки.

Загалом, за попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн.

Як повідомив аналітик олійних культур трейдингової компанії Barva Invest Андрій Новосьолов в коментарі для видання Delo.ua, Україна матиме врожай пшениці на рівні 17,4 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, ріпаку - 3,8 млн тонн.

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