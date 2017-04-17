Apple будет тестировать беспилотные автомобили

Как сообщает издание TechGrunch в выданных разрешительных документах указаны три гибридных автомобиля Lexus Rx450h 2015 года выпуска и шесть водители-испытателей.

В декабре прошлого года Apple опубликовала открытое письмо в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США. В нем компания официально подтвердила, что работает над созданием системы автопилота для автомобилей, и призывала разработчиков такого оборудования объединить усилие и делиться накопленным опытом.

Подробности о системе автопилота Apple пока не раскрывает. Также ничего не уточняется о плане испытаний беспилотных автомобилей, что принадлежат компании.

Раньше беспилотные технологии автомобиля Lexus Rx450h 2015 года выпуска тестировала и компания Google.