Apple будет тестировать беспилотные автомобили

17 апреля 2017, 16:17
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Американская компания Apple получила лицензию на испытание беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии

Apple будет тестировать беспилотные автомобили | Автоновости | Дело Увеличить картинку

Как сообщает издание TechGrunch в выданных разрешительных документах указаны три гибридных автомобиля Lexus Rx450h 2015 года выпуска и шесть водители-испытателей.

В декабре прошлого года Apple опубликовала открытое письмо в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США. В нем компания официально подтвердила, что работает над созданием системы автопилота для автомобилей, и призывала разработчиков такого оборудования объединить усилие и делиться накопленным опытом.

Подробности о системе автопилота Apple пока не раскрывает. Также ничего не уточняется о плане испытаний беспилотных автомобилей, что принадлежат компании.

Раньше беспилотные технологии автомобиля Lexus Rx450h 2015 года выпуска тестировала и компания Google.

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Теги: наука , беспилотные автомобили , apple

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Apple будет тестировать беспилотные автомобили | Автоновости | Дело
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