BMW анонсировал электромобиль IX M60 с запасом хода 450 км (ФОТО)

Автопроизводитель BMW анонсировал выпуск электровнедорожника IX M60 с запасом хода 450 км. Автомобиль поступит в продажу летом 2022 года, сообщает издание The Verge.

BMW iX M60 будет оснащен двумя электродвигателями, мощностью 610 лошадиных сил. От нуля до 100 км/час электромобиль сможет разогнаться за 3,6 секунды.

Электрокар оснащен массивной батареей 111,5 кВт-ч, а полезная емкость — 106,3 кВт-ч. Для сравнения: самая мощная Tesla, модель S с увеличенным запасом хода, имеет батарею на 100 кВт-ч.

BMW iX M60 получит мощную батарею в 111,5 кВт-ч. Фото: The Verge В BMW обещают, электрокар будет заряжаться около 97 мин. Фото: The Verge BMW iX M60 оснастят новым пакетом программного обеспечения. Фото: The Verge

В BMW заявляют, что электроавтомобиль будет заряжаться около 97 мин через систему 25 А. При подключении к зарядному устройству на 250 А и мощностью 100 кВт это время сокращается до 49 минут. При подключении к быстрому зарядному устройству постоянного тока мощностью 250 кВт iX M60 потребуется всего 35 минут, чтобы зарядиться с 10 до 80%.

Компания планирует оснастить iX M60 новым пакетом программного обеспечения и расширенной функцией помощи водителю.

Новый электромобиль сможет самостоятельно парковаться и частично водить машину. BMW пока не раскрывает больше подробностей о работе автопилота.

BMW готовится выпустить много новых электрокаров в ближайшие несколько лет. Компания хочет, чтобы до 2030 года 50% продаж всех автомобилей приходилось на электрокары.

Позже в 2022 году BMW выпустит электрический седан i4 с запасом хода до 480 км со стартовой ценой в 55 400 долларов за модель с низкими характеристиками. BMW также разрабатывает электрическую версию своих седанов 5-й и 7-й серий.

Автопроизводители активно осваивают рынок электрокаров. Ранее Mercedes-Benz представила концептуальный электромобиль. Отличительные особенности электрокара — рекордно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления и впечатляющая автономность.