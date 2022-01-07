BMW представила электромобиль iX Flow, меняющий цвет нажатием кнопки (ВИДЕО)

Компания BMW анонсировала внедорожник-хамелеон, который в движении может менять цвет с черного на белый и наоборот. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Серийная модель полностью электрического внедорожника iX Flow вскоре поступит в продажу, но параллельно со стандартной версией производитель разработал "передовой исследовательский и дизайнерский проект".

Инновационное покрытие машины создала корпорация E Ink, специализирующаяся на электрофоретических дисплеях, также известных как "электронная" или "цифровая" бумага. Электрофоретическая пленка E Ink Prism разработана для рынков архитектуры и дизайна.

Это покрытие имеет микрокапсулы толщиной с человеческий волос. Белые пигменты в микрокапсулах заряжены отрицательно, а черные пигменты несут положительный заряд. Электрическое поле способствует перемещению определенных пигментов к поверхности и изменению цвета. Сейчас технология доступна в черном, белом и нескольких оттенках серого тона.

В BMW отмечают, что новшество имеет и практическое применение. Поскольку белая краска отражает свет, она может сохранять прохладу в помещении в жаркую погоду, уменьшая количество энергии, необходимой для кондиционирования воздуха. С другой стороны, черный цвет поглощает свет и снижает затраты энергии на поддержания комфортного тепла в автомобиле.

Презентация

Практически одновременно автопроизводитель BMW анонсировал выпуск электровнедорожника IX M60 с запасом хода 450 км. Он будет оснащен двумя электродвигателями, мощностью 610 лошадиных сил. От нуля до 100 км/час электромобиль будет разогнаться за 3,6 секунды. Новый электромобиль сможет самостоятельно парковаться и частично водить машину. Производитель пока не раскрывает подробностей о работе автопилота.

BMW известна инновациями, но в июле 2021 года она стала одной из компаний, которая пострадала из-за того, что в полной мере не использует свои технические достижения. Европейская комиссия признала виновными в картельном сговоре автомобильные концерны Daimler, BMW и Volkswagen и наложила штраф в размере 875 млн 189 тысяч евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Эти компании обладают технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС. Однако они избегали конкуренции в использовании всего потенциала этой технологии для очистки и применяли ее не более, чем это требуется по закону.