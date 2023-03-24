Ціни на автогаз в Україні продовжують зниження: в Чернігові вже можна заправитися по 19 гривень/літр

Середня ціна на автогаз на українських АЗС з 17 по 24 березня знизилася на 26 копійок до 22,04 гривні за літр, причому низка мереж виставили ціни нижче 20 гривень. Про це, як повідомляє Enkorr, свідчать дані цінового моніторингу ринку Консалтингової групи "А-95".

Найменшу ціну - 19,08 грн/л - зафіксовано у Чернігові на одній зі станцій "Авіас" (входить до неформальної групи "Приват"). Натомість у Вінницький, Волинській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій областях літр скрапленого газу на АЗС цієї ж мережі коштує 19,39-19,99 гривні, у решті ж областей - 20,39-21,98 гривні.

Найнижчі середні ціни традиційно зафіксовано на заправках "Авантаж 7", де це паливо продається, зокрема і в Києві, по 19,45 гривні за літр.

"Зазначимо, що і "Приват", і "Авантаж" є одними з лідерів постачання скрапленого газу з Литви і Латвії, який, як відомо, має сумнівне походження і відповідну низьку ціну", - вказуює профільне видання.

За даними "А-95", середня ціна на газ із балтійських і польських терміналів на кордоні України складала у березні 630-710 доларів за тонну, або 15,7-17,4 гривні за літр, тоді як середня ціна на автогаз неросійського походження — 825 доларів за тонну, або 19,8 гривні за літр.

"Не викликає сумнівів, що дешевий скраплений газ має російське походження. Ресурс європейський повністю неконкурентоспроможний, усі постачання за раніше підписаними контрактами вже більше місяця – у довжеленний мінус", — цитує видання одного зі співрозмовників.

В свою чергу, найбільш високі на ринку на ціни автогаз спостерігаються в мережах SOCAR (23,24 гривні/л), ОККО (23,08), Neftek (22,99) та WOG (22,93 гривні/л).

Зазнамо, що за попередній тиждень, 10-17 березня, за спостереженнями "А-95", середня ціна скрапленого газу на українських заправках впала значно більше - на 65 копійок до 22,31 гривні за літр. Станом на 17 березня "Авантаж 7" був єдиною мережею, що продавала це паливо дешевше 20, а саме по 19,95 гривень за літр.

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