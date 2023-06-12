Для отримання водійських посвідчень у Херсоні знову потрібно буде складати практичні іспити

З 13 червня у Херсоні відновлюють практичні іспити на керування транспортними засобами, які необхідно скласти для отримання водійських посвідчень.

Про це в Facebook 12 травня повідомив головний сервісний центр МВС.

Записатися на послугу можна виключно в терміналі закладу, що розташований за адресою вул. Вишнева, 22 (Херсон).

Для отримання водійського посвідчення спочатку кандидат у водії складає теоретичну частину іспиту. З 21 лютого і до сьогодні громадяни скористалися цією послугою 232 рази в Херсоні.

"А тепер у разі позитивного складання теорії кандидати у водії допускаються до практичного іспиту. Він буде проводитися поряд з сервісним центром МВС, матиме один маршрут, який погоджений із військовою адміністрацією і триватиме до 15 хвилин", — зауважили в головному сервісному центрі МВС.

Інфографіка: МВС

Нагадаємо, нещодавно з'явилась можливість подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд у застосунку "Дія". Потім забрати документ можна у сервісному центрі МВС. Водії також можуть відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ, який є дійсним на території України.