Илон Маск передал партию электромобилей Tesla Model 3 первым клиентам

29 июля 2017, 13:30
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Первые 30 бюджетных электромобилей Tesla Model 3 попали к своим владельцам. Их передал лично Илон Маск

Илон Маск передал партию электромобилей Tesla Model 3 первым клиентам | Автоновости | Дело Увеличить картинку

Вчера вечером глава компании Tesla Илон Маск передал покупателям на заводе в Калифорнии первые 30 автомобилей. Он отметил, что Tesla получила уже более полумиллиона предзаказов на новую модель передает DW.

Стоимость базовой версии Model 3, зарядка аккумулятора которой рассчитана на 345 километров пути, составит $35 тыс. Это в 2-4 раза дешевле первых двух моделей Tesla — Model S и кроссовера Model X.

За доплату в $9 тыс. можно получить более мощную батарею, которой хватит на 499 километров. Электромобиль разгоняется до 96,5 км/час за 5,6 секунды, а максимальная скорость базовой модели составляет 209 км/час. Маск пообещал, что со временем все автомобили Model 3 будут также оснащаться функцией автопилота.

Компания Tesla намерена произвести в августе 2017 года 100 автомобилей Model 3, в сентябре — еще 1500, а к декабрю выйти на производство 20 тысяч автомобилей в месяц.

План Илона Маска состоит в том, чтобы уже в 2018 году довести ежегодное производство Tesla до 500 тысяч, а в 2020 году выйти на уровень в 1 млн единиц.

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Теги: электромобиль , илон маск , tesla motors , автомобили

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Илон Маск передал партию электромобилей Tesla Model 3 первым клиентам | Автоновости | Дело
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