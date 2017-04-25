Импорт легковых автомобилей в Украину вырос в полтора раза

25 апреля 2017, 16:43
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По итогам января-февраля 2017 года в Украину в режиме импорта было ввезено 15 195 легковых автомобилей

Импорт легковых автомобилей в Украину вырос в полтора раза | Автоновости | Дело Увеличить картинку

По итогам января-февраля 2017 года в Украину в режиме импорта было ввезено 15 195 легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила $205,4 млн. Относительно аналогичного периода 2016 года количество ввезенных авто выросло на 64%, а средний прайс одного снизился почти на $3 тыс. и составил $13,5 тыс. Об этом сообщает aссоциация "УкрАвтопром".

Крупнейшим поставщиком иномарок в Украину за отчетный период стал Евросоюз, из стран которого было импортировано 11 296 автомобилей на сумму эквивалентную $141,9 млн. Самые большие закупки в ЕС осуществлялись: в Германии, из которой было ввезено 4 295 автомобилей; во Франции, где закупили 1 454 машины; и Словакии — 1 093 авто.

Импорт из США составил 891 автомобиль, а его их общая стоимость — $19,5 млн. Япония заработала на украинцах почти $15 млн, отгрузив 731 авто. Из Турции и Южной Кореи в Украину прибыло по 564 легковых автомобиля. Но если турецкий импорт обошелся Украине в $7,4 млн, то южнокорейские поставки таможня оценила в $9,5 млн.

Из стран СНГ на украинский рынок прибыло 379 легковых автомобилей, на закупку которых было потрачено $3,3 млн. При этом, иномарки в СНГ приобретались только в двух странах — России и Узбекистане. Из первой в Украину ввезли 288 автомобилей, а из второй 88.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
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Теги: автомобили , автопродажи , импорт

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Импорт легковых автомобилей в Украину вырос в полтора раза | Автоновости | Дело
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