"Иностранцы" в законе: В Украине могут легализировать автомобили с иностранной регистрацией

Депутаты решили урегулировать вопрос транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования на территорию Украины. Соответствующий законопроект №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" авторства депутатов Владимира Парасюка и Юрия Деревянко был зарегистрирован в Верховной Раде 21 декабря.

Появление законопроекта по легализации в Украине подержанных автомобилей с иностранной регистрацией назревало давно, ведь их количество — в основном это машины на литовских и польских номерах — растет по экспоненте. Точных данных об их количестве в Украине нет, но, по информации общественной организации "АвтоЕвроСила" (она в числе тех, кто выступает за легализацию "иностранцев"), речь идет о 1,5 млн автомобилей — легковых и легких коммерческих полной массой до 3,5 т.

Все они пересекли границу в режиме транзита или временного ввоза, но обратно львиная их доля не вернется — штраф в размере 8500 грн за нарушение правил временного ввоза их формальным украинским владельцам не кажется большим, учитывая, что сами машины покупаются за 2-3 тыс. евро. Именно таких "иностранцев" 15-20 летней давности на наших дорогах очень много и месяц от месяца их становится все больше.

Эти автомобили попадают в Украину, пользуясь режимом временного ввоза без уплаты таможенных платежей и остаются в стране после срока его окончания. Есть несколько схем обхода украинского законодательства. Одна из самых распространенных базируется на Стамбульской конвенции и предполагает фиктивное оформление украинского автолюбителя сотрудником иностранной фирмы. Украинца, пожелавшего купить за границей подержанный автомобиль, но не желающего его растамаживать, якобы берет на работу зарубежная компания. На нее же оформляется и сама машина. Не секрет, что большинство таких фирм существуют лишь на бумаге и создаются именно с целью продажи автомобилей-"иностранцев". Согласно Конвенции, такой автомобиль попадает под категорию коммерческого транспорта, а его ввоз на территорию другого государства возможен сроком до года без уплаты таможенных платежей.

Законопроект предполагает введение с 1 января 2017 года условно частичного освобождения от уплаты таможенных платежей на автомобиль при временном ввозе на срок до одного года. Согласно тексту документа, стоимость пользования машиной на иностранной регистрации за один полный или неполный месяц должна рассчитываться по ставкам, действующим в момент ввоза, и будет составлять: в 2017 году — 0,2% от стоимости полной растаможки, в 2018-м — 0,3%, в 2019-м и далее — 0,5%. А за год: в 2017-м — 2,4%, в 2018-м — 3,6%, 2019-м — 6%.

Законопроект касается автомобилей возрастом от семи лет и старше, распространяется только на резидентов Украины и предполагает льготный ввоз одного автомобиля в году. "Речь идет не о легализации растаможки таких машин, а именно о легализации временного ввоза", — подчеркивает Юрий Деревянко.

Принятие законопроекта, несомненно, будет на ура воспринято среди нынешних владельцев авто с иностранной регистрацией. И увеличит число потенциальных клиентов фирм, занимающихся их пригоном. Только в Киеве такие услуги предлагают сразу несколько компаний, причем некоторые из них развернулись не на шутку, рекламируя свою деятельность в том числе в социальных сетях.

Однако авторы законопроекта забывают или умышленно умалчивают об одном важном моменте. Кто основной покупатель подержанных иномарок на иностранных номерах? Правильно — украинцы с невысоким уровнем дохода, которого недостаточно для покупки "легального", пусть даже б/у автомобиля на внутреннем рынке. Это означает, что и на поддержание этих машин в надлежащем техническом состоянии у них тоже не будет хватать средств.

В итоге очень быстро (от несколько месяцев до года) они превратятся в хлам на колесах, представляющий опасность и для них самих, и для других участников дорожного движения. Можно не сомневаться, что в условиях отсутствия обязательного техосмотра и попустительства со стороны Патрульной полиции так и будет. И, например, в случае серьезного ДТП владельцу авто на иностранных номерах проще бросить его и скрыться с места аварии, чем отвечать перед законом.