Кого не затронут изменения сроков действия водительских прав

29 января 2017, 13:09
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МВД пояснило планируемые новшества в отношении водительских прав

Кого не затронут изменения сроков действия водительских прав | Автоновости | Дело Увеличить картинку

Новшества МВД относительно срочности водительских удостоверений не затронут водителей, которые на момент вступления в силу новых правил будут иметь удостоверения со сроком действия на 30, 50 лет и бессрочные. Об этом сообщается на сайте МВД.

"В рамках имплементации европейских соглашений в Украине планируется внесение изменений в процедуру получения и пользования удостоверением водителя. Речь идет прежде всего о выдаче единого типового водительского удостоверения, соответствующего европейским требованиям, с установленным микрочипом, который повышает уровень защиты документа от подделок", — говорится в сообщении.

Во второй половине 2017 планируется представление на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады законопроекта, согласно которому в удостоверениях водителя появятся дополнительные категории. Сейчас они формируются.

Срок действия нового удостоверения составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий. Таким образом, водители категории "В" смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а категории "С" и "D" — 5 лет. После завершения срока действия документа водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия. Прорабатывается также вопрос о подтверждении практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий.

"Во-первых, мы работаем над системой изменений в плоскости получения водительского удостоверения — это разработка новых экзаменационных билетов, установление фото и видео-фиксации во время сдачи экзаменов. Важным станет именно подтверждение психофизического состояния человека, который влияет на способность безопасно пользоваться машиной. Кроме того, для повышения уровня защиты от подделок в новых удостоверениях водителя планируется установка микрочипа", — комментирует руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, сейчас срок действия прав составляет 30 лет. Чтобы сдать на права, необходимо 2 месяца проучится в автошколе. Стоимость обучения в автошколе составляет в среднем от 2500 до 5000 грн в зависимости от категории. Дешевле стоит обучение на права категории "А" (преимущественно мотоциклы). Чтобы получить права категории "В", необходимо заплатить на 1000 — 2000 грн больше.

По материалам: "Дело"
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Теги: мвд , водительские права

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Кого не затронут изменения сроков действия водительских прав | Автоновости | Дело
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