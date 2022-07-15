- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Купити бензин на АЗС WOG знову можна за готівку
Мережа АЗК WOG, що раніше обслуговувала клієнтів виключно за безготівковий розрахунок, відновила продаж пального за готівку. Про це повідомила пресслужба компанії.
"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", — сказано в повідомлені мережі.
У зв'язку зі збільшенням обсягів пального на ринку країни з липня WOG поступово відновлюватиме роботу свої АЗК в Києві та області. Зокрема, столичний автозаправний комплекс, що на Броварському проспекті, 11, знову працює
Раніше WOG скасувала обмеження на відпуск будь-якого виду палива в одні руки. Аналогічне рішення ухвалила національна мережа АЗС Prime. Власник мережі Дмитро Леушкін повідомив, що Prime знімає всі обмеження щодо відпуску палива з 4 липня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому мережа АЗС ОККО поки що не бачить можливості скасування лімітів на продаж палива на своїх АЗС.