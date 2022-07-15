Купити бензин на АЗС WOG знову можна за готівку

Мережа АЗК WOG, що раніше обслуговувала клієнтів виключно за безготівковий розрахунок, відновила продаж пального за готівку. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", — сказано в повідомлені мережі.

У зв'язку зі збільшенням обсягів пального на ринку країни з липня WOG поступово відновлюватиме роботу свої АЗК в Києві та області. Зокрема, столичний автозаправний комплекс, що на Броварському проспекті, 11, знову працює

Раніше WOG скасувала обмеження на відпуск будь-якого виду палива в одні руки. Аналогічне рішення ухвалила національна мережа АЗС Prime. Власник мережі Дмитро Леушкін повідомив, що Prime знімає всі обмеження щодо відпуску палива з 4 липня.

При цьому мережа АЗС ОККО поки що не бачить можливості скасування лімітів на продаж палива на своїх АЗС.