Porsche откажется от дизельных авто в пользу электромобилей

25 июля 2017, 16:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Porsche планирует отказаться от дизельного топлива в пользу электромобилей

Porsche откажется от дизельных авто в пользу электромобилей | Автоновости | Дело Увеличить картинку

Текущая линейка дизельных авто, которая сейчас представлена в автосалонах, может стать последней для Porsche. Немецкий автопроизводитель намерен заменить этот тип двигателей на гибридные электрические аккумуляторы.

По словам гендиректора компании Оливера Блюма, уже через 10-15 лет они продемонстрируют новые модели электрокаров и вместе с этим расширят аудиторию автолюбителей.

Так же Оливер Блюм упомянул о "дизельном скандале", в котором оказался замешан концерн Volkswagen. Он отметил, что это событие негативно отразилось на рейтинге Porsche, поскольку марка принадлежит Volkswagen Group. Концерн 60% прибыли получает благодаря Audi и Porsche.

Обсуждения будущего дизельных моделей активизировались после июньской проверки моделей Porsche Cayenne на предмет занижения показателей выбросов углекислого и угарного газов. В последнее время компании Audi и Porsche надеются значительно обновить производство при переходе на электромобили путем совместного использования новой производственной платформы под названием PPE (personal protective equipment — средства индивидуальной защиты).

Кроме того, Porsche инвестировал $1,2 млрд в ремонт и реорганизацию своего завода в Штутгарте. После этого завод будет пригоден для производства полностью электрических моделей. К 2019 году планируется вывести первые электрокары Mission E от Porschе на рынок. Мощность электромобиля составит 600 л.с., запас хода — 500 км. Благодаря таким экоизменениям, автопроизводитель планирует к 2025 году увеличить продажи марки Porsche примерно на 25%.

Окончательное решение и направление развития будут приняты до конца этого десятилетия, но активные обсуждения о смене курса идут уже сейчас.

Напомним, что после скандала с выбросами концерн Volkswagen Group должен был выплатить компенсации владельцам моделей Jetta, Beetle, Golf, Passat и Cayenne. Более 40 тыс. водителей подали коллективный иск против компании, в котором сделали акцент на моральный ущерб и неудовлетворенность тем, какие действия Volkswagen предпринимает для устранения выявленных экологических нарушений.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: porsche , volkswagen , audi , электромобиль , дизельное топливо

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Porsche откажется от дизельных авто в пользу электромобилей | Автоновости | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.