Мировой авторынок в 2021 году увеличился на 5%: лидирующие позиции занимает Китай

Мировой рынок автомобилей по итогам 2021 года увеличился на 4,6%, до 81 миллиона легковых автомобилей. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.

В 2021 году лидерство в рейтинге стран с самым большим объемом продаж авто сохранил за собой Китай. В этой стране за год продали 25 миллионов 508 тысяч автомобилей, что на 4,3% выше показателя 2020 года.

В этот же период в Америке реализовали 14 миллионов 901 тысячу автомобилей, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году.

А вот рынок автомобилей Западной Европы в 2021 году начал уменьшаться. В 2021 году в странах этого региона суммарно продали 12 миллионов 402 тысячи машин, что на 0,2% уступает показателю предыдущего года. Продажа автомобилей в странах Восточной Европы увеличилась на 4,3%, до 4 миллионов 46 тысяч единиц.

Объем продаж автомобилей в Южной Америке в 2021 году вырос на 2,4%, до 2 миллионов 335 тысяч авто.

В ассоциации отдельно отметили страны, которые имеют крупнейшие авторынки. В частности, в 2021 году в Японии местные дилеры продали 4 миллиона 397 тысяч авто (-3,1%), в Корее — 1 миллион 693 тысячи (-8,8%), в Канаде — 1 миллион 663 тысячи (+7,2%).

В Украине также активно восстанавливается рынок автомобилей, несмотря на карантинные ограничения. В течение 2021 года на платформе онлайн-объявлений на OLX-ресурсе было размещено более 2,3 млн объявлений о продаже подержанных автомобилей, тогда как в 2020-м втрое меньше.

По сравнению с прошлым годом средняя стоимость легковушек с пробегом увеличилась на 70%. Средний бюджет украинцев на покупку автомобилей составляет $10,5 тысячи.

Кроме того, под конец 2021 года украинский автопром начал быстро восстанавливать докризисные объемы производства. Это особенно касается выпуска легковых автомобилей.

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