МВД предллагает пересдавать на водительские права каждые пять лет

В Украине планируется снизить срок действия водительского удостоверения в зависимости от категории транспорта до 5-15 лет, по истечении которых водители должны будут повторно пересдавать экзамены по вождению.

Об этом в своем Facebook сообщила замминистра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.

По ее словам, с целью выполнения двух директив ЕС МВД готовит изменения в закон о дорожном движении и правила дорожного движения.

По словам Деевой, одна из вышеупомянутых директив — 2006/126/ЕС — направлена на ограничение возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизацию категорий и подкатегорий ТС, внедрение микрочипа как составной части водительского удостоверения и новых сроков действия удостоверений.

"Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям директивы, нормами должны быть установлены новые сроки — от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям", — сообщила Деева и добавила, что категории транспорта также будут пересмотрены.

Также, по словам замглавы МВД, нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы в водительских удостоверениях обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действительности прав будет способствовать большей безопасности дорожного движения.

Еще одна директива — 2008/68/ЕС — предусматривает новые стандарты периодичности технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы, стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц, а также вводит усовершенствованную систему отчетности.

Как известно, сейчас срок дейсвия прав составляет 30 лет. Чтобы сдать на права, необходимо 2 месяца проучится в автошколе. Стоимость обучения автошколе составляет в среднем от 2500 до 5000 грн, в зависимости от категории. Дешевле стоит обучение на права категории А (преиущественно мотоциклы). Чтобы получить права категории В, необходимо заплатить на 1000-2000 грн больше.