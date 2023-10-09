На Київщині виявили мережу нелегальних АЗС, що продавали фальсифіковане пальне (ФОТО)

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили п'ять автозаправних станцій, які продавали фальсифіковане пальне. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що продаж неякісних пально-мастильних матеріалів у Фастівському районі організували службові особи одного з місцевих підприємств. Фальсифікат вони збували через підконтрольну мережу АЗС.

В результаті обшуку на нелегальних АЗС цієї мережі детективи вилучили понад 82 тисячі літрів пального невстановленого походження, документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить 4,2 мільйона гривень.

Тривають слідчі дії. Проводяться експертні дослідження, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Нагадаємо також, що в червні БЕБ викрило службових осіб компанії-оператора АЗС в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, вилучивши палива відразу на 260 мільйонів гривень.