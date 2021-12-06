На рынок Украины выходит бренд Hongqi — авто партийной элиты Китая (ФОТО)

В 2022 году в Украине начнут продавать китайские Luxury автомобили бренда Hongqi ("Красное знамя"). Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Долгое время у авто этой марки был судьба советских автомобилей ЗИЛ и «Чайка», которые не поступали в свободную продажу. Но в последнее время бренд Hongqi выходит на мировые рынки, и теперь его могут купить все, у кого хватит денег на эту недешевую машину.

В Украине будут представлены три модели именитой китайской торговой марки.

Седан Hongqi H9 будет доступен за $69 000 - 91 000 в разных исполнениях, в том числе и с двухцветной покраской кузова.

Hongqi H9. Фото: autoconsulting.ua

Кроссовер Hongqi HS5 относится к сегменту D-SUV и укомплектован 2-литровым турбированным бензиновым двигателем в 224 л.с. Цены на модель стартуют с $42 900.

Hongqi HS5. Фото: autoconsulting.ua

Полноразмерный электрический кроссовер Hongqi E-HS9 EV имеет запас хода 400 и 500 км. Его впору сравнивать с Rolls-Royce. И цены тоже высокие: от $109 000 до $136 000.

Hongqi E-HS9 EV. Фото: autoconsulting.ua

Салон Hongqi E-HS9 EV. Фото: autoconsulting.ua

Дистрибуцией бренда Hongqi в Украине будет заниматься компания Big Bug Cars. Это первое появление китайского Luxury бренда на украинском рынке. А в Европе Hongqi пока есть только в Беларуси у Александра Лукашенко.

А между тем амбиции у бренда уже немалые. В 2022 Hongqi планирует продать 400 тысяч машин, в 2025 — уже 600 тысяч. Бренд также собирается выпустить 21 новую модель и запустить сервис райдшеринга.

Завоеванием мирового авторынка решил заняться также китайский производственный гигант Xiaomi. После регистрации в сентябре 2021 года Xiaomi Automobile Co, он в ноябре зарегистрировал вторую автомобильную компанию. Сфера деятельности Xiaomi Automobile Technology Co включает производство автомобилей на новой энергии и разработку соответствующих технологий.

Другой китайский техногигант Huawei также планирует выпускать электромобили под своим брендом.