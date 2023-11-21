Найпопулярніші вживані авто з США у жовтні: топ-5 моделей

У жовтні в Україні було зафіксовано понад 3 тисячі нових реєстрацій вживаних автомобілів зі США, що складає 14% від загальної кількості зареєстрованих авто.

За даними "Укравтопрому", серед цього сегменту:

42% становлять бензинові автомобілі,

майже 38% — електромобілі,

7% — гібриди та авто з ГБО,

6% — дизельні автомобілі.

ТОП-5 автомобілів з США

У п'ятірку найбільш популярних вживаних автомобілів з США увійшли:

1. TESLA Model 3 - 433 одиниці;

2. TESLA Model Y - 226 одиниць;

3. ТESLA Model S - 192 одиниці;

4. FORD Escape - 182 одиниці;

5. JEEP Cherokee - 170 одиниць.

Середній вік цих "американців" становить п'ять з половиною років.

Зауважимо, в жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто та 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року, і на 1% більше, ніж у попередньому місяці.