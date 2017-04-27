Как немецкие автопроизводители обошли санкции за работу в оккупированном Крыму

В Симферополе на улице Героев Сталинграда компания "Крым-Автохолдинг" торгует автомобилями марки Volkswagen. В просторном автосалоне желающие могут приобрести или заказать около десяти различных моделей, как сделанных на российских заводах "Фольксваген Груп Рус" в Калуге и Нижнем Новгороде, так и привезенных прямо из Германии. Совсем рядом, в Audi-центре, аналогичная картина. А в другом конце города официальный дилер продает автомобили Skoda — это еще один бренд, принадлежащий крупнейшему немецкому автостроителю.

Что это: сознательное нарушение санкций ЕС? Демонстративный вызов, бросаемый Брюсселю непокорным гигантом немецкого бизнеса? Вовсе нет. Наивно думать, что один из ведущих концернов ФРГ, да еще с государственным участием, станет открыто пренебрегать законом. Так что Наталья Костюкович, директор по внешним и внутренним коммуникациям компании "Фольксваген Груп Рус", имеет все основания заявлять: "Volkswagen Group полностью соблюдает требования введенных санкций".

Дело в том, что поставлять в аннексированный Россией Крым легковые автомобили Евросоюз, вопреки широко распространенному мнению, не запрещал. Это в письменном виде подтвердило DW Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля ФРГ (Bafa).

Оно напомнило, что в приложении II регламента ЕС №692/2014 от 23 июня 2014 года перечислены товары, продажа, поставка, трансфер и экспорт которых на территорию Крыма и Севастополя не разрешены. Это товары из транспортной, телекоммуникационной и энергетических сфер.

Под запрет, указывает Bafa, подпадают, в частности, "автотранспортные средства, предназначенные для перевозки десяти и более лиц, а также автотранспортные средства специального назначения". Иными словами, нельзя поставлять на полуостров выпущенные фирмами из ЕС автобусы, а также, к примеру, автокраны или пожарные машины.

"Однако гражданские легковые автомобили в приложении II не указаны, так что их поставка в Крым не запрещена", — подчеркивается в письме Bafa. Логика тут достаточно очевидная. Санкции ЕС призваны наказать физические и юридические лица, непосредственно виновные в нарушении территориальной целостности Украины, но не широкие слои населения России или Крыма.

Поэтому на индивидуальный автотранспорт штрафные меры не распространяются. Следуя той же логике, ЕС не вводил никаких запретов на поставки в РФ продуктов или лекарств. Продовольственное эмбарго — это уже ответная мера российской стороны.

Поскольку продажа в России европейских легковых автомобилей под санкции ЕС не подпадает, их поставка через территорию РФ в Крым тоже не запрещена, пояснило Bafa. Так что новенькие "Фольксвагены" и "Шкоды" совершенно легально завозят на полуостров из материковой России через Керченскую паромную переправу. "В данный момент украинский импортер не имеет возможности доставлять автомобили в Крым, если ситуация изменится, мы обдумаем возможные маршруты поставок", — сообщила DW Наталья Костюкович.

На вопрос, каковы размеры этих поставок, она не ответила: "Фольксваген Груп Рус" не публикует данных по отдельным регионам РФ. Официальные автодилеры в Крыму (в том числе представители южнокорейских фирм) тоже не раскрывают информацию об объемах своих продаж. Однако неким ориентиром может служить публикация российского портала "АвтоБизнесРевю" годичной давности.

По его данным, в 2015 году в Крыму было продано в общей сложности 5800 новых легковых машин. При этом лидером рынка стал АвтоВАЗ, дилеры которого продали 1960 автомобилей "Лада", а Volkswagen занял второе место, реализовав 1225 единиц марки VW и 377 экземпляров Skoda.

В частных беседах менеджеры симферопольских автосалонов говорят, что в 2016 году, по сравнению с 2015-м, новых автомобилей было продано меньше. Сказались общее снижение доходов населения и возросшее предложение подержанных машин, что сделало цены на них более доступными.

Поэтому можно предположить, что сбыт группы Volkswagen на полуострове составил немногим более 1000 единиц. Если учесть, что немецкий концерн реализовал в прошлом году по всему миру 10,3 млн автомобилей, то нетрудно посчитать: на Крым пришлось приблизительно 0,01 процента его продаж.

Видимо, именно из-за малой емкости крымского рынка заниматься продажами на полуострове не хочет целый ряд других европейских автостроителей, в том числе немецкие представители премиум-сегмента BMW и Daimler. А Volkswagen держится за него потому, что давно сотрудничает с местными дилерами и контролирует примерно четверть всех продаж новых автомобилей. Такой долей рынка не разбрасываются.

Думается, однако, что сдержанность других европейских автостроителей с санкциями ЕС частично все же связана. Надзорное ведомство Bafa, отвечая на вопросы DW, особо отметило, что "находящимся под санкциями лицам и организациям нельзя предоставлять никакие экономические ресурсы, следовательно, им нельзя продавать и легковые автомобили".

Так что если у симферопольского дилера европейкой компании автомобиль купит не рядовой крымчанин, а, скажем, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов или находящиеся под санкциями крымские организации и предприятия, то это будет считаться нарушением санкционного режима ЕС. В таком случае виновным фирмам грозит большой скандал, а их менеджерам, согласно Bafa, — лишение свободы сроком до пяти лет.

Вот почему, по всей видимости, обречены на провал нынешние попытки министерства промышленности и торговли РФ привлечь на полуостров производителей таких престижных и любимых всевозможным начальством автомобилей, как BMW и Mercedes. Лидеры мирового премиум-сегмента вряд ли захотят рисковать репутацией и в худшем случае — свободой своих сотрудников ради работы на маргинальном рынке.