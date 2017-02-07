Объявлены победители акции "Авто Року 2017"

Торжественная церемония в столичном отеле Hilton подвела итог ежегодной акции "Авто року". Победителями в главных номинациях "Автомобиль года" и "Кроссовер года" стали, соответственно, Renault Megan и Kia Sportage.
В этот раз на конкурс было заявлено почти полсотни моделей, а всего в голосовании приняли участие более 66 тысяч человек.
Напомним, что в категории "Автомобиль года" в финал вышли BMW 5-й серии, Hyundai Elantra, Infiniti Q30, Mercedes-Benz E-класса, Renault Megane, Toyota Corolla и Volvo S90. В зачете "Кроссовер года" список финалистов составили Ford Edge, Jaguar F-PACE, Kia Sportage, Mitsubishi Pajero Sport, Peugeot 2008, Renault Captur, Suzuki SX4 и Volkswagen Tiguan.
Кроме того, на церемонии стали известны победители в дополнительных номинациях.
Зачет легковых автомобилей
Лучший автомобиль малого класса: smart fortwo
Лучший автомобиль компактного/среднего класса: Toyota Corolla
Лучший автомобиль бизнес-класса: седан Mercedes-Benz E-класса
Лучший купе/кабриолет: Ford Mustang
Зачет кроссоверов
Лучший малый кроссовер: Renault Captur
Лучший компактный кроссовер: Volkswagen Tiguan
Лучший среднеразмерный кроссовер: Mitsubishi Pajero Sport
Лучший полноразмерный кроссовер: Mercedes-Benz GLS
Лучший пикап: Mitsubishi L200
В номинации "лучшее соотношение цена/качество" первенствовал седан Hyundai Elantra, приз за лучший дизайн получил кроссовер Lexus RX. А в зачете гибридов/электромобилей (эта номинация была впервые введена в этом году) победу одержал кроссовер Toyota RAV4 Hybrid.
Напомним, что премия "Авто року" проводится с 2001 года и определяет лучшие новые легковые автомобили на рынке Украины. Победители в главных и основных номинациях определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри — общественного и журналистского (журналисты ведущих изданий Украины, включая корреспондента Delo.UA). Соотношение голосов обоих жюри при подсчете итогового результата учитывается в пропорции 50/50. Победителем считается автомобиль, набравший наибольшее количество голосов.