Объявлены победители акции "Авто Року 2017"

Торжественная церемония в столичном отеле Hilton подвела итог ежегодной акции "Авто року". Победителями в главных номинациях "Автомобиль года" и "Кроссовер года" стали, соответственно, Renault Megan и Kia Sportage.

В этот раз на конкурс было заявлено почти полсотни моделей, а всего в голосовании приняли участие более 66 тысяч человек.

Напомним, что в категории "Автомобиль года" в финал вышли BMW 5-й серии, Hyundai Elantra, Infiniti Q30, Mercedes-Benz E-класса, Renault Megane, Toyota Corolla и Volvo S90. В зачете "Кроссовер года" список финалистов составили Ford Edge, Jaguar F-PACE, Kia Sportage, Mitsubishi Pajero Sport, Peugeot 2008, Renault Captur, Suzuki SX4 и Volkswagen Tiguan.

Кроме того, на церемонии стали известны победители в дополнительных номинациях.

Зачет легковых автомобилей

Лучший автомобиль малого класса: smart fortwo

Лучший автомобиль компактного/среднего класса: Toyota Corolla

Лучший автомобиль бизнес-класса: седан Mercedes-Benz E-класса

Лучший купе/кабриолет: Ford Mustang

Зачет кроссоверов

Лучший малый кроссовер: Renault Captur

Лучший компактный кроссовер: Volkswagen Tiguan

Лучший среднеразмерный кроссовер: Mitsubishi Pajero Sport

Лучший полноразмерный кроссовер: Mercedes-Benz GLS

Лучший пикап: Mitsubishi L200

В номинации "лучшее соотношение цена/качество" первенствовал седан Hyundai Elantra, приз за лучший дизайн получил кроссовер Lexus RX. А в зачете гибридов/электромобилей (эта номинация была впервые введена в этом году) победу одержал кроссовер Toyota RAV4 Hybrid.

Напомним, что премия "Авто року" проводится с 2001 года и определяет лучшие новые легковые автомобили на рынке Украины. Победители в главных и основных номинациях определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри — общественного и журналистского (журналисты ведущих изданий Украины, включая корреспондента Delo.UA). Соотношение голосов обоих жюри при подсчете итогового результата учитывается в пропорции 50/50. Победителем считается автомобиль, набравший наибольшее количество голосов.