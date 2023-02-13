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Онлайн послугою призначення належного користувача авто минулого року скористались понад 97 тис. разів
Протягом минулого року онлайн послугою призначення належного користувача авто скористались 97 255 разів, повідомили в МВС України. Йдеться про користувачів-осіб, які на законних підставах користуються авто, яке не є їхньою власністю.
Призначати належного користувача для транспортного засобу важливо, аби штрафи за порушення правил дорожнього руху оплачував водій, який був за кермом, а не фактичний власник.
"Існує можливість призначення такого належного користувача не тільки офлайн у сервісному центрі МВС, а й онлайн через застосунок "Дія" та Електронний кабінет водія. Послуга є безкоштовною", – підкреслили в міністерстві.
Нагадаємо також, що в Польщі внесли зміни в законодавство, а саме в закон "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави", які полегшили умови для українських водіїв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Йдеться про те, що посвідчення водія, видане в Україні, буде вважатися дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився.