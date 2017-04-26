Порошенко поддержал новые правила пересечения перекрестка с круговым движением

26 апреля 2017, 14:49
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Президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит единые правила пересечения перекрестка с круговым движением

Порошенко поддержал новые правила пересечения перекрестка с круговым движением | Автоновости | Дело Увеличить картинку

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение.

"26.04.2017 — Возвращен с подписью от президента", — говорится на сайте Верховной Рады на странице соответствующего законопроекта (№4246).

Верховная Рада 4 апреля ввела единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение.

В закон "О дорожном движении" внесена ранее отсутствующая норма: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Согласно пояснительной записке, сложная социально-экономическая ситуация в Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автомобильных дорогах. Также в каждом городе действует правило пересечения перекрестка с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: петр порошенко , правила дорожного движения , автомобили , законодательство , законопроект

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Порошенко поддержал новые правила пересечения перекрестка с круговым движением | Автоновости | Дело
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