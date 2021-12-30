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Пригонять битые авто из США уже невыгодно: стоят на 30% дороже, чем новые
В Украине уже невыгодно пригонять битое авто из США, так как оно может стоить на 30% дороже, чем новое. Это связано со снижением объема выпуска автопроизводителями и дефицитом комплектующих. Об этом рассказали в компаниях, занимающихся пригоном авто с аукционов в США, передает издание UBR.ua.
Некоторые компании публикуют на своих страницах в социальных сетях посты, в которых заверяют, что цены на авто на американских аукционах падают под Новый год. Однако эксперты рынка не подтверждают эту информацию.
По данным американской автосервисной компании Cox Automotive, в декабре в сравнении с ноябрем оптовые цены на подержанные авто на аукционе выросли на 3,1%. А за год (декабрь 2020 —декабрь 2021) цены подскочили на 48,9%.
Кроме того, что битые авто могут стоить дороже новых, их еще и ждать нужно дольше. Это также подталкивает цены вверх.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Двухлетние машины, которые мы в 2016 году покупали за $2,5 тысячи, сейчас эти же машины, которые теперь восьмилетние, мы покупаем за $3,5-4 тысяч", – отметил директор компании Automax Александр Король.
Эксперт добавил, что стоимость битых авто также растет из-за удорожания загрузки морских портов, многие из которых не работают.
Король резюмировал, что средний бюджет приобретения битого авто через американский аукцион для конечного покупателя составляет $10-12 тысяч. В этой сумме уже учтена доставка, оплата услуг посреднику, ремонт и растаможка. Такие авто заказывают 50% клиентов-посредников.
Еще 25 % покупают машины за $25-35 тысяч. Еще 10-15% рынка приходится на машины в ценовой категории от $40 тысяч. Небольшая часть клиентов покупает достаточно дорогие авто стоимостью $80-100 тысяч.
В целом в Украине стремительно дорожают б/у автомобили. Среди самых дорогих автомобилей с пробегом в 2021 году продавцы предлагали: Lamborghini за $1,3 млн, Bentley за $58 тысяч и Tesla $39,5 тысячи. Но есть и более дешевые варианты.
В то же время украинский автопром быстро восстанавливает докризисные объемы производства. Это особенно касается выпуска легковых автомобилей.