Пригонять битые авто из США уже невыгодно: стоят на 30% дороже, чем новые

В Украине уже невыгодно пригонять битое авто из США, так как оно может стоить на 30% дороже, чем новое. Это связано со снижением объема выпуска автопроизводителями и дефицитом комплектующих. Об этом рассказали в компаниях, занимающихся пригоном авто с аукционов в США, передает издание UBR.ua.

Некоторые компании публикуют на своих страницах в социальных сетях посты, в которых заверяют, что цены на авто на американских аукционах падают под Новый год. Однако эксперты рынка не подтверждают эту информацию.

"Многие компании используют недобросовестную маркетинговую стратегию, привлекая клиентов низкими ценами, но в итоге тот получает не то, что хотел. Часто для этого используют медийщиков и блогеров", – рассказал владелец компании Auto America Валерий Чуб, комментируя вероятность удешевления авто на аукционах США в связи с новогодними праздниками.

По данным американской автосервисной компании Cox Automotive, в декабре в сравнении с ноябрем оптовые цены на подержанные авто на аукционе выросли на 3,1%. А за год (декабрь 2020 —декабрь 2021) цены подскочили на 48,9%.

Кроме того, что битые авто могут стоить дороже новых, их еще и ждать нужно дольше. Это также подталкивает цены вверх.

"Двухлетние машины, которые мы в 2016 году покупали за $2,5 тысячи, сейчас эти же машины, которые теперь восьмилетние, мы покупаем за $3,5-4 тысяч", – отметил директор компании Automax Александр Король.

Эксперт добавил, что стоимость битых авто также растет из-за удорожания загрузки морских портов, многие из которых не работают.

Король резюмировал, что средний бюджет приобретения битого авто через американский аукцион для конечного покупателя составляет $10-12 тысяч. В этой сумме уже учтена доставка, оплата услуг посреднику, ремонт и растаможка. Такие авто заказывают 50% клиентов-посредников.

Еще 25 % покупают машины за $25-35 тысяч. Еще 10-15% рынка приходится на машины в ценовой категории от $40 тысяч. Небольшая часть клиентов покупает достаточно дорогие авто стоимостью $80-100 тысяч.

В целом в Украине стремительно дорожают б/у автомобили. Среди самых дорогих автомобилей с пробегом в 2021 году продавцы предлагали: Lamborghini за $1,3 млн, Bentley за $58 тысяч и Tesla $39,5 тысячи. Но есть и более дешевые варианты.

В то же время украинский автопром быстро восстанавливает докризисные объемы производства. Это особенно касается выпуска легковых автомобилей.