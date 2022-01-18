Продажи автомобилей в Европе упали на 22% в декабре из-за дефицита чипов

Количество зарегистрированных легковых автомобилей в Европейском Союзе уменьшилось в декабре 2021 года на 22%, до 950 218 единиц, из-за продолжающегося кризиса с поставками чипов для авто. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Эксперты отмечают стремительное сокращение продаж уже шестой месяц подряд. Большинство рынков региона в декабре столкнулись с двузначным падением, в том числе: Италия (-27,5%), Германия (-26,9%), Испания (-18,7%) и Франция (-15,1%). Фактически, единственными автомобильными рынками ЕС, которые расширились в прошлом месяце, были Болгария, Хорватия, Латвия.

В целом за 2021 год продажи новых автомобилей упали на 2,4%, до 9,7 миллиона единиц, несмотря на рекордно низкую базу сравнения 2020 года. Этот показатель стал худшим результатом с тех пор, как ассоциация начала отслеживать рынок в начале 1990-х годов.

"Это падение стало результатом дефицита полупроводников, который негативно сказался на производстве автомобилей в течение всего 2021 года, но особенно во второй половине", — отметили в АСЕ.

На фоне кризиса в 2021 году общее количество зарегистрированных автомобилей в ЕС было на 3,3 миллиона единиц ниже докризисных продаж в 2019 году.

В то же время по отдельности некоторые рынки ЕС демонстрируют увеличение. Например, в Италии наблюдался самый высокий рост (+5,5%), за ней следуют Испания (+1,0%) и Франция ( +0,5%).

В то же время мировой авторынок в 2021 году увеличился на 5%. Лидерство в рейтинге стран с самым большим объемом продаж авто сохранил за собой Китай. В этой стране за год продали 25 миллионов 508 тысяч автомобилей, что на 4,3% выше показателя 2020 года.

Что касается Украины, то под конец 2021 года отечественный автопром начал быстро восстанавливать докризисные объемы производства. Это особенно касается выпуска легковых автомобилей.

Кроме того, в течение 2021 года на платформе онлайн-объявлений на OLX-ресурсе было размещено более 2,3 млн объявлений о продаже подержанных автомобилей, тогда как в 2020-м втрое меньше, что свидетельствует об увеличении автопродаж.