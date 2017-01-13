Renault подозревают в фальсификации данных о выбросе вредных веществ

14 января 2017, 09:00
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Французские власти начали предварительное расследование против Renault

Renault подозревают в фальсификации данных о выбросе вредных веществ | Автоновости | Дело Увеличить картинку

Французские власти начали предварительное расследование в отношении Renault в связи с подозрениями, что автопроизводитель занижал данные об объемах выбросов вредных веществ для некоторых моделей машин с дизельным двигателем, пишет газета Financial Times.

Регулирующие органы по всему миру усилили контроль автомобильного сектора после скандала вокруг Volkswagen AG, разразившегося в сентябре 2015 года и затронувшего более 11 млн автомобилей с дизельным двигателем.

В четверг Агентство по защите окружающей среды США направило официальное уведомление автопроизводителю Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) о том, что он нарушил законодательство, тайно установив на свои машины программное обеспечение, позволяющее превышать допустимые нормы выхлопов вредных газов.

В прошлом году французские власти провели обыски в трех офисах Renault, что вызвало опасения распространения "дизельного скандала" по всей Европе.

Renault отрицает использование программного обеспечения для манипулирования результатами тестов на уровень выхлопов. В компании отмечают, что ее автомобили "соответствуют законодательным требованиям и нормам на каждом из рынков, где они продаются".

После скандала вокруг Volkswagen правительство Франции, владеющее 20%-ной долей Renault, создало национальную комиссию для тестирования уровней выбросов вредных веществ в автомобилях, продаваемых во Франции различными автопроизводителями, чтобы оценить, не используются ли в каких-то машинах средства занижения объема выхлопов.

Расследование комиссии показало, что выбросы оксидов азота во многих моделях автомобилей Renault существенно превышают норму при обычных условиях движения, в некоторых случаях более чем в 10 раз.

Акции Renault на торгах в пятницу теряют в цене 2,5%. Ранее в течение сессии снижение их стоимости составляло 7%.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: автопром , автомобили , франция

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Renault подозревают в фальсификации данных о выбросе вредных веществ | Автоновости | Дело
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