Российский бизнесмен купил у Mercedes компанию-производителя спортбайков

28 июля 2017, 09:33
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25% в производителе спортбайков MV Augusta был приобретен инвестиционной фирмой ComSar Invest, которая входит в состав группы Black Ocean, принадлежащей российскому бизнесмену Тимуру Сардарову

Российский бизнесмен купил у Mercedes компанию-производителя спортбайков | Автоновости | Дело Увеличить картинку

Автоконцерн Mercedes продал свою долю в 25% в производителе спортбайков MV Augusta фирме российского бизнесмена.

Пакет акций был приобретен инвестиционной фирмой ComSar Invest, которая входит в состав группы Black Ocean, принадлежащей российскому бизнесмену Тимуру Сардарову, пишет издание Motor .

Mercedes стал совладельцем фирмы MV Augusta в 2014 года. C того времени мотоциклы итальянской марки стали продаваться в дилерских центрах AMG, а в сентябре 2015 года производители представили совместную модификацию спортбайка F3 800, выпущенную в честь суперкара AMG GT.

В 2016 году MV Augusta, до того испытывавшая финансовые трудности, вернулась к прибыльности. Владельцами контрольного пакета акций по-прежнему останется семья Кастильони.

Тимур Сардаров — сын Рашида Сардарова, российского бизнесмена, владельца компании Южноуральская промышленная компания, входящего в число богатейших людей РФ.

Сейчас еще один итальянский производитель спортбайков — Ducati — принадлежит Audi. Однако немцы, судя по всему, тоже планируют продать эту компанию.

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Теги: mercedes , акции

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Российский бизнесмен купил у Mercedes компанию-производителя спортбайков | Автоновости | Дело
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