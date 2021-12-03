С 2010 по 2021 год батареи для электромобилей подешевели на 90%

Цены на батареи для электромобилей снизились с $1200/кВт*ч в 2010 году до $132/кВт*ч в 2021 году, то есть за одиннадцать лет они подешевели на 89%.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели специалисты Green Car Congress.

Цена батареи для электромобилей в 2021 году на 6% ниже по сравнению со $140 за кВт*ч в 2020 году.

В мире самые низкие цены на аккумуляторные батареи в Китае — $111 за кВт*ч. В США и Европе цена на 40% и 60% выше соответственно. Это отражает относительную незрелость этих рынков, и, как для более высокого уровня, небольшие объемы, считают эксперты.

Специалисты считают, что дальнейшее падение цен может в ближайшей перспективе выровнять стоимость "зеленых" моделей и машин, использующих двигатель внутреннего сгорания.

"Автопроизводители смогут производить и продавать электромобили для массового рынка по той же цене, что и сопоставимые автомобили внутреннего сгорания на некоторых рынках. Это предполагает отсутствие субсидий, но фактические стратегии ценообразования будут зависеть от автопроизводителя и места расположения производства", — рассказали в Green Car Congress.

Исследователи прогнозируют, что к 2024 году средние цены на аккумуляторные батареи должны быть ниже $100 за кВт*ч.

В то же время рост цен на сырье означает, что в краткосрочной перспективе средние цены на комплектующие могут вырасти до $135 за кВт*ч в 2022 году.

"В отсутствие других улучшений, которые могут смягчить это воздействие, это может означать, что время, когда цены упадут ниже $100 за кВт*ч, может отодвинуться на два года вперед. Это повлияет на доступность электромобилей или маржу производителей и может нанести ущерб экономике предприятий по хранению энергии", — добавили специалисты.

Тем временем основные производители электрокаров осваивают производство новых видов транспортных средств. В частности, Tesla без лишнего шума представила Cyberquad for Kids: детский электроквадроцикл c "максималкой" 16 км/ч и запасом хода 24 км за $1900 (51 864 гривни) просто добавили на сайт.

Он уже доступен для предзаказа в американском онлайн-магазине Tesla с расчетным сроком доставки от двух до четырех недель.

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