С 2022 года Hyundai не будет разрабатывать двигатели внутреннего сгорания

Корейский концерн Hyundai прекратил работу над автомобильными двигателями внутреннего сгорания, сообщает The Korea Economic Daily. Такой шаг сделан для того, чтобы сконцентрировать усилия на производстве электромобилей.

Hyundai Motor Co закрыл подразделение по разработке двигателей в центре исследований и разработок.

"Теперь переход на электрификацию неизбежен", — заявил недавно назначенный руководитель отдела исследований и разработок Пак Чон Кук в электронном письме сотрудникам.

Большинство работников, занимавшихся двигателями внутреннего сгорания, будут переброшены на разработку электрических силовых установок.

В то же время компания создала центр разработки аккумуляторов при отделе развития электрификации.

Президент и генеральный директор Hyundai Motor Чанг Джэ Хун заявил, что Hyundai Motor Co предпримет агрессивные шаги для скорейшего превращения в производителя электромобилей.

Hyundai Motor и Kia Corp. обнародовали цель продать 1,7 миллиона электромобилей по всему миру в 2026 году.

Согласно прогнозам, до 2030 года электромобили будут доминировать на мировом рынке, тогда как в 2020 году прогнозировалось, что на экологически чистые автомобили будет приходиться половина продаж новых автомобилей в 2040 году.

"Ближайшая задача — разработать инновационные автомобили, которые смогут доминировать на рынке будущего, — сказал Пак Чон Кук. — Эта реорганизация станет важной отправной точкой для перемен в новом году".

Команда по разработке двигателей была создана в 1983 году, когда покойный Чунг Джу-юнг, основатель Hyundai Group и дед нынешнего председателя Hyundai Motor Group Чанга Эйсуна, приказал компании создать собственный мотор. С тех пор Hyundai Motor Group смог подняться на позицию среди пяти ведущих автопроизводителей мира.

Hyundai продолжает развивать также водородные технологии в автомобилестроении. У таких машин есть некоторые преимущества над электромобилями. Они заряжаются намного быстрее и считаются более практичными для коммерческого использования.

Hyundai Motor Group также заявила, что планирует предложить версии на водородных топливных элементах для всех своих коммерческих автомобилей к 2028 году, а два года спустя снизит цены на эти машины до уровня цен на электромобили.