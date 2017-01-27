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Седьмая "пятерка": В Украине стартовали продажи нового бизнес-седана BMW 5-й серии

27 января 2017, 17:15
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Цены на машину стартуют с отметки 1,28 млн гривень

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В Киеве состоялась официальная презентация BMW 5-й серии — одного из главных игроков в сегменте бизнес-седанов, где главными его соперниками являются Mercedes-Benz Е-класса и Audi A6.

Извечное соперничество трех "немцев" вышло на новый виток с дебютом "пятерки" седьмого поколения. Машина получила максимальное количество систем помощи водителю, самую высокую сетевую интеграцию и систему iDrive нового поколения — в топ-версиях функции навигации, телефона, информационно-развлекательные системы отображаются на 10,25-дюймовом цветном дисплее.

Увеличение доли алюминия и высокопрочных сталей в конструкции позволило на 100 кг снизить массу по сравнению с машиной предыдущего поколения, а долгие часы виртуальных и реальных продувок в аэродинамической трубе позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cx до 0,22 — это лучший показатель в классе.

Под капотом — более мощные и экономичные двигатели из модульной линейке двигателей BMW EfficientDynamics. В Украине "пятерка" стартует с четырьмя моторами: это бензиновые модификации 530i (2л, 252 л.с.) и 540i (3 л, 340 л.с.) и дизельные 520d (2л, 190 л.с.) и 530d (3 л, 265 л.с.). При этом любую из них можно заказать в полноприводном исполнении с фирменной трансмиссией xDrive. Даже базовая версия 530i демонстрирует завидную динамику: разгон до 100 км /ч за 6,5 с.

В будущем на рынке появятся и другие модификации, в том числе наиболее мощная и быстрая на сегодня версия M550i xDrive с разгоном до 100 км/ч за 4 секунды.

Официальный показ BMW 5-й серии в Киеве вызвал нешуточный интерес потенциальных клиентов: мероприятие посетили свыше 1000 человек

Наиболее доступная "пятерка" в версии 530i стоит минимум 1,28 млн гривень, а исполнение 540i — уже от 1,45 млн. Цены на полноприводные версии начинаются с 1,36 млн.

Прием заказов на BMW 5-й серии в Украине начался еще до официальной презентации, а первые машины покупатели получат уже в феврале.

Автор: Вадим Добровольский

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: автомобили , автопродажи

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