Штраф за парковку на местах для инвалидов увеличили почти в 4 раза

Президент Петр Порошенко подписал закон, увеличивающий штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, с 465 до 1700 гривен (в 3,7 раза).

В законе говорится, что парковка на этих местах водителем, у которого нет подтверждающих документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), влечет за собой штраф для водителей в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020-1700 гривен).

Такой же штраф грозит субъектам хозяйствования за необустройство мест для инвалидов на парковке или на тротуарах.

Закон предусматривает, что инвалид может использовать любое паркоместо, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов.

Также устанавливается право на парковочное место для инвалидов возле жилых домов. Кроме того, можно будет эвакуировать автомобили, занимающие места для инвалидов.

Закон вступит в силу через 3 месяца после опубликования.